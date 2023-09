Σκλήρη κόντρα Γεωργιάδη με τον πρώην Σπαρτιάτη Φλώρο στη Βουλή: «Τραμπούκους δεν ακούω. Παρανόμως είστε εδώ»

Your browser does not support the audio element.

«Κοροϊδέψατε την ελληνική δικαιοσύνη για να κατεβείτε στη Βουλή. Είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της», είπε στον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες, ο υπουργός Εργασίας