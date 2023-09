Γεραπετρίτης: Ο διάλογος με την Τουρκία αυστηρά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης της διαφοράς

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και τόνισε ότι όλα τα θέματα εθνικής κυριαρχίας αποκλείονται από οποιονδήποτε διάλογο