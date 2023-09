Η Αχτσιόγλου απαντά στις «φήμες»: Άθλιες συκοφαντίες ότι υπονομεύω τον Τσίπρα – Να καταδικάσει ο Κασσελάκης

«Έχω διαβάσει τα πάντα. Αδιανόητα σενάρια επιστημονικής φαντασίας διανθισμένα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, με υβριστικά επίθετα, ακόμη και κραυγές για προδότες. Αυτή η αθλιότητα τελειώνει εδώ», ανέφερε η υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ