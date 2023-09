Νίκος Παππάς: Ο Στέφανος Κασσελάκης θα έχει τη στήριξη μου

Νίκος Παππάς: Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει τη στήριξή μου – Η κοινή δήλωση Πολιτική 09:44, 19.09.2023 UPDATE: 10:13

«Θα ενθαρρύνω την εκλογή του την Κυριακή» είπε ο Νίκος Παππάς – «Από σήμερα χτίζουμε τη μεγάλη παράταξη της νίκης» αναφέρεται στην κοινή δήλωση, ενώ προσδιορίζεται και ο πολιτικός χώρος «από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο».