«Σπαρτιάτες»: Ξανά στον Άρειο Πάγο για κατάθεση ο Βασίλης Στίγκας

Συνεχίζει την κατάθεσή του για «Greek Mafia» και «Koza Nostra» ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών»