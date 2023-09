Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Στηρίζουμε αναφανδόν τη λύση ενός ενιαίου κράτους στην Κύπρο, δήλωσε ο Γεραπετρίτης

Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε αναφανδόν τη λύση ενός ενιαίου κράτους στην Κύπρο

Στον μεταβαλλόμενο κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό να εδραιώσουμε περιφερειακές συμμαχίες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη υπεραξία σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτική προστασία, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης