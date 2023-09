Μητσοτάκης στο CNN: Να επιχειρήσουμε να επιλύσουμε τη μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία, με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Your browser does not support the audio element.

Συνέντευξη του πρωθυπουργού στο διεθνές δίκτυο λίγη ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας – Η οικονομία μας πάει πολύ καλά, είπε – Πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για την κλιματική αλλαγή