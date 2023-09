Νέες αιχμές Αχτσιόγλου για Κασσελάκη: Ελάχιστο δείγμα πολιτικού πολιτισμού να καταδικάσει τις συκοφαντικές επιθέσεις

«Η τοποθέτηση του είναι απολύτως σεβαστή, έκανε την επιλογή του, αυτό δεν σημαίνει ότι επηρεάζει τους ψηφοφόρους του πρώτου γύρου», δήλωσε για τον Νίκο Παππά – «Σε μόνιμη βάση στοχοποιεί στελέχη», σχολίασε για τον Πολάκη