Στην αντεπίθεση η Αχτσιόγλου: Ο Πολάκης βρίζει, ο Κασσελάκης δεν καταδικάζει

Your browser does not support the audio element.

Τα καθεστώτα νικιούνται με πολιτικό σχέδιο και ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη γιατί δεν έχει πολιτικό σχέδιο ούτε και στοιχειώδη πολιτική εμπειρία, είπε η κα. Αχτσιόγλου