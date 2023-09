«Δεν θέλω να παραιτηθεί κανείς», δηλώνει ο Κασσελάκης

Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις τόσο της Έλενας Ακρίτα, όσο και του Όθωνα Ηλιόπουλου ότι δεν προτίθενται να παραιτηθούν -Σε εξέλιξη ο πόλεμος χαρακωμάτων στον ΣΥΡΙΖΑ δύο μέρες πριν τις κάλπες του δεύτερου γύρου