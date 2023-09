Κυπριακό, ελληνοτουρκικά και κλιματική κρίση τα σημεία της ομιλίας Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Your browser does not support the audio element.

Πώς αποτιμά η Αθήνα τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν