Συνάντηση Μητσοτάκη με επενδυτές στη Νέα Υόρκη: Προτεραιότητα οι μεταρρυθμίσεις – Γέφυρα για Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή η Ελλάδα

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για αύξηση των μισθών και μείωση της ανεργίας, καθώς και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας