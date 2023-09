Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταψηφίζει το εργασιακό νομοσχέδιο της ΝΔ»

Your browser does not support the audio element.

«Δουλέψτε περισσότερες ώρες χωρίς περισσότερα δικαιώματα κι αμοιβές είναι το μήνυμα της ΝΔ με το εργασιακό νομοσχέδιο», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής