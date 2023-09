Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη έχουμε στόχο να διαλύσουμε την ταραγμένη ατμόσφαιρα στο Αιγαίο

Η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης θα είναι τώρα ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος συνομιλώντας με δημοσιογράφους.