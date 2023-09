Κασσελάκης: Κρατίδιό τους… το ψευδοκράτος – Όποιος λέει ότι δεν έχω πολιτικό περιεχόμενο, δεν σέβεται τη νοημοσύνη του κόσμου

Σήκωσε το γάντι που του πέταξε η Έφη Αχτσιόγλου – Ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ έχασε για πρώτη φορά την ψυχραιμία του – Έντονος διάλογος με δημοσιογράφο στο Αιγάλεω – Δημοσιόγραφος του… υπενθύμισε ότι τα κατεχόμενα στην Κύπρο αποκαλούνται «ψευδοκράτος»