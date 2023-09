Νίκος Παππάς: Την αγαπημένη συντρόφισσα Έφη Αχτσιόγλου στηρίζει η στελέχωση της «Ομπρέλας»

«Η συμφωνία που κάναμε με τον Στέφανο Κασσελάκη ήταν στο φως της ημέρας»δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ