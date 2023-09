Παρεμβάσεις για το μεταναστευτικό στο τραπέζι της κυβέρνησης -Συζήτηση σε ΚΥΣΕΑ και υπουργικό

Ο συναγερμός διαρκείας που έχει σημάνει στα σύνορα της χώρας φέρνει κινητοποίηση και στην κυβέρνηση, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα τόσο στο σκέλος των συνόρων όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Μια βασική προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ευρύτερα, πάντως, ήταν να βελτιωθεί ο δίαυλος επικοινωνίας με τους Τούρκους, προκειμένου να μπει ένα φρένο στις ροές, εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης το έθεσε επί τάπητος στο ραντεβού του με τον κ. Ερντογάν, ενώ έχουν βελτιωθεί και διμερείς δίαυλοι σε αρκετά επίπεδα. Σημειωτέον, λόγω της αποκάλυψης μονοπατιών και διαδρομών που χρησιμοποιούσα διακινητές στον Έβρο, παρατηρείται ένα “φρενάρισμα” στα χερσαία σύνορα, χωρίς, όμως, ακόμα να υπάρχει αισθητή αποκλιμάκωση στη θάλασσα.

Με την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ, πάντως, θα υπάρξει μια ευρύτερη κινητοποίηση σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο για λύσεις στο μεταναστευτικό. Την Τρίτη θα λάβει χώρα η τακτική συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου θα συζητηθεί η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της χώρας. Είναι πρόσφατες, άλλωστε, οι δραματικές σκηνές από τη Λαμπεντούζα της Ιταλίας που έφεραν σήμα κινδύνου από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Μελόνι και την παρουσία του προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο ιταλικό νησί το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό θα απασχολήσουν και το υπουργικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει με ευρεία ατζέντα την Τετάρτη, πλην όμως εκεί θα τεθούν επί τάπητος και μέτρα για την εσωτερική διάσταση του ζητήματος.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πέρα από την αυστηρή επιτήρηση στα σύνορα, προκειμένου να ανασχεθούν οι ροές, στο τραπέζι είναι το να δοθούν κίνητρα σε μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας, προκειμένου να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας. Η μείωση του αριθμού των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα σήμερα σε σχέση με πέντε χρόνια πριν μπορεί να αντανακλά την αυστηρή πολιτική στα σύνορα, πλην όμως επιτείνει κενά σε εργατικά χέρια σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Κάπου εκεί η κυβέρνηση επιδιώκει να παρέμβει, δημιουργώντας ένα πλαίσιο κινήτων, με λύσεις out of the box, όπως λένε αρμόδιες πηγές, προκειμένου κάποιοι μετανάστες να κατευθυνθούν σε κλάδους με έλλειμμα (π.χ. αγροτικές εργασίες). Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι αλλάζει η πολιτική στα σύνορα, όπου το κρίσιμο επίδικο είναι να μειωθούν οι ροές που τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν αυξημένοι κατά 70-80% σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες.

Το επόμενο διάστημα, πάντως, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα βρεθεί στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλιακαγιά, με τον οποίο πριν από λίγες μέρες είχε τηλεφωνική επικοινωνία. Παράλληλα, το Σάββατο θα συναντηθούν στο τριεθνές του Έβρου οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων από Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση. Ο κ. Καιρίδης, δε, θα υποδεχθεί σε μερικές μέρες στη Θεσσαλονίκη και τους ομολόγους του από τις MED5 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα και Κύπρος πλην της Ελλάδας). Ο στόχος της μείωσης των ροών είναι δεδομένος, ενώ αρμόδιες πηγές, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Ρόδο, με μετανάστες να περιδιαβαίνουν τους δρόμους, σχολιάζουν ότι είναι απότοκο της άρνησης των τοπικών αρχών του νησιού όλα τα προηγούμενα χρόνια να δεχθούν τη λειτουργία μιας οργανωμένης δομής εκεί. Πάντως, χθες και προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση της κατάσταση, μερικές εκατοντάδες μετανάστες περισυνελλέγησαν και οδηγήθηκαν σε άλλες δομές της χώρας.

