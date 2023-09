Best Workplaces in Europe™ 2023: Στο βάθρο των νικητών 12 εταιρείες από την Ελλάδα

Έντονη παρουσία στη λίστα Great Place to Work® με 12 εταιρείες της ελληνικής αγοράς έχει φέτος, η χώρα μας με 5 πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 7 αμιγώς ελληνικές.

Οι πολυεθνικές DHL Express, Teleperformance, S.C Johnson Hellas, Deloitte και Bristol–Myers Squibb καθώς και οι ελληνικές Epsilon Net, Β. Καυκάς ΑΕ, Kaizen Gaming, Hack The Box, Info Quest Technologies, XM και Yodeck (Flipnode), βραβεύτηκαν μεταξύ των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον.

Για να δημιουργήσει τη λίστα Best Workplaces in Europe 2023, το Great Place to Work®, global authority στην αξιολόγηση και μελέτη της εργασιακής κουλτούρας, διεξήγαγε την έρευνά του σε περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια εργαζόμενους και ανέλυσε πρακτικές και πολιτικές αναφορικά με ζητήματα εργασιακού περιβάλλοντος σε 44 χώρες και σε 3.351 εταιρείες στην Ευρώπη.

Την πρώτη θέση στις πολυεθνικές εταιρείες της Ευρώπης για το 2023 κατέκτησε για μία ακόμη χρονιά η DHL Express, στις μεγάλες εθνικές (περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι) η Ολλανδική εταιρεία AFAS Software, στις μεσαίου μεγέθους (50 -499 εργαζόμενοι) η επίσης Ολλανδική εταιρεία Πληροφορικής Blue Bricks και στις μικρού μεγέθους (10-49 εργαζόμενοι) η Τουρκική εταιρεία TrabzonPort.

Μπορείτε να δείτε όλες τις εταιρείες της φετινής Ευρωπαϊκής λίστας εδώ.

Facts & figures

Για να ανακηρυχθούν ως οι καλύτερες στην Ευρώπη, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να διακριθούν και να καταταχθούν υψηλότερα στις εθνικές λίστες Best Workplaces. Αυτή η αναγνώριση βασίζεται σε εμπιστευτικά δεδομένα ερευνών που αξιολογούν τις εμπειρίες των εργαζομένων σχετικά με την εμπιστοσύνη, την καινοτομία, τις αξίες της εταιρείας και την ηγεσία.

Οι εταιρείες αξιολογούνται επίσης για το πόσο καλά δημιουργούν μια εμπειρία στο χώρο εργασίας For All, που περιλαμβάνει δηλαδή όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή τι κάνουν. Στους καλύτερους χώρους εργασίας στην Ευρώπη, το να μπορείς να προσφέρεις μοναδικά προνόμια στους εργαζόμενους κάνει μεγάλη διαφορά. Τα υψηλά επίπεδα σεβασμού, δικαιοσύνης και ευημερίας συμβάλλουν στη δημιουργία κουλτούρας υψηλής εμπιστοσύνης.

Πώς το Great Place to Work® βγάζει τη Λίστα Best Workplaces Europe;

Το Great Place to Work προσδιορίζει τις καλύτερες εταιρείες για να εργαστείς στην Ευρώπη αναλύοντας τα προγράμματα των εταιρειών και ερευνώντας τις απόψεις πάνω από 2,6 εκατομμύρια εργαζομένων σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που δημιουργούν υπέροχους χώρους εργασίας για όλους.

Για να ληφθούν υπόψη, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν ως εξαιρετικές στην εθνική λίστα Best Workplaces και να διακριθούν σε μία ή περισσότερες από τις λίστες Best Workplaces σε Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 2022 ή στις αρχές του 2023.

Οι εταιρείες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες μεγέθους: Μικρές (10-49 εργαζόμενοι), Μεσαίες (50-499 εργαζόμενοι), Μεγάλες (500+) και Πολυεθνικές. Οι πολυεθνικοί οργανισμοί αξιολογούνται επίσης για τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον ταυτόχρονα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να εμφανίζονται σε τουλάχιστον τρεις εθνικές λίστες στην Ευρώπη και να έχουν τουλάχιστον 1.000 υπαλλήλους παγκοσμίως με τουλάχιστον το 40% (ή 5.000) αυτών των εργαζομένων να βρίσκονται σε άλλη χώρα από τα κεντρικά τους γραφεία.

Διαβάστε ακόμη

Τα φθινοπωρινά γκάλοπ, η Αθήνα και οι περιφέρειες, ο Stefanos η λάσπη και το ξεμάλλιασμα, οι στενοχώριες για τα bonus και οι μετοχές των τραπεζών

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ περνάει από την ασφάλιση στις κατοικίες – Τι ισχύει για ακίνητα και ιδιοκτήτες

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών – Έως €30 εκατ. το κόστος

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr