Αποστολάκης στον ΣΚΑΪ: Δεν συμφωνούμε να καταργηθεί η θητεία – Στόχος την επόμενη μέρα να δουλέψουμε όλοι μαζί

«Ο Κασσελάκης ξεσήκωσε τον κόσμο να ενδιαφερθεί για κάτι που ήταν αρκετά υποβαθμισμένο», ανέφερε ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ