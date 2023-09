Κασσελάκης σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες: «Το πολιτικό και οικονομικό κατεστημμένο υπονομεύει το δικό σας ελληνικό όνειρο»

«Τι να τους κάνετε τους πολιτικούς αν λειτουργούν ως εντολοδόχοι των μεγάλων που σας θέλουν μικρούς;», είπε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης