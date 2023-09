Το μεταναστευτικό και η Μεσόγειος στο επίκεντρο της συνάντησης Σχοινά με τον Πάπα Φραγκίσκο στη Μασσαλία

«Υπενθυμίζεται η σταθερή δέσμευσή μας σε μια ολιστική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική», έγραψε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στο twitter