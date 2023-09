Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ: Μεγάλη η συμμετοχή στις κάλπες – 26.000 πολίτες ψήφισαν μέσα σε 2,5 ώρες

Πολιτική 10:46, 24.09.2023 UPDATE: 12:28

Your browser does not support the audio element.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει 55.000 πολίτες