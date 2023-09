Καταγγελία Κασσελάκη για την εκλογική διαδικασία – Αποχωρούν χωρίς να ψηφίσουν νέα μέλη λόγω προβλήματος στην ταυτοποίηση

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι υπάρχουν καταγγελίες πως αποχωρούν ψηφοφόροι αφού δεν τους βρίσκουν στις λίστες μελών ενώ είχαν εγγραφεί στον α΄γύρο