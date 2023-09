Προβάδισμα Κασσελάκη δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα – Για νίκη μιλούν από το επιτελείο του Πολιτική 20:16, 24.09.2023 UPDATE: 22:50

Στις 11 αναμένονται αποτελέσματα στο 80% των ψήφων -Πάνω από 133.000 μέλη προσήλθαν στις κάλπες για την ανάδειξη του νέου προέδρου του κόμματος ενώ 8.750 ψήφισαν για πρώτη φορά αυτή την Κυριακή