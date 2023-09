Αλλαγή σελίδας στον ΣΥΡΙΖΑ – Οι επόμενες κινήσεις του νέου προέδρου

Ο ορισμός του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας (φημολογείται πως θα παραμείνει ο Σωκράτης Φάμελλος), η σύγκλιση των οργάνων και φυσικά η οργάνωση του επόμενου Συνεδρίου αποτελούν προτεραιότητες που θα προκαλέσουν πολλές συζητήσεις