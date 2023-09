Αποστολάκης στον ΣΚΑΪ: «Πρόθεση του Κασσελάκη είναι να μην υπάρξει σύγκρουση στο εσωτερικό του κόμματος»

Your browser does not support the audio element.

«Το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών είναι πάνω από τις εκτιμήσεις μας και υπάρχει αρκετή ικανοποίηση» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός, πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και στενός συνεργάτης του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ