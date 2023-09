Οι θέσεις που αναλαμβάνουν Μανώλης Καπνισάκης, Δώρα Αυγέρη και Γιώργος Τσίπρας

Με απόφαση του νέου προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη

Ο Μανώλης Καπνισάκης αναλαμβάνει χρέη Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σύμφωνα με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη. Παράλληλα, η Δώρα Αυγέρη αναλαμβάνει χρέη Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Γιώργος Τσίπρας, Διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. - sofokleous10.gr Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

