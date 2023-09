Στις 14.00 τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Κασσελάκη

Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη θα έχει στις δύο το μεσημέρι ο πρωθυπουργός και πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την νίκη του Στέφανου Κασσελάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε τα εξής: «Έγινε από το πρωί προσπάθεια επικοινωνίας από τον πρωθυπουργό στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν τηλεφωνικό ραντεβού στις 2 μ.μ. για να τον συγχαρεί και να τον καλέσει σε συνάντηση. Να τον συγχαρώ και εγώ και να του ευχηθώ καλή δύναμη. Μακάρι επιτέλους η χώρα μας να αποκτήσει σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Η αντιπαράθεσή μας θα είναι πολιτική. Ελπίζουμε να φύγει από τη λογική της τοξικότητας. Η προεκλογική συμπόρευσή του με εκφραστές τοξικού λόγου μας κάνει να έχουμε αμφιβολίες. Στο κοινοβούλιο προτείνονται και ψηφίζονται οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Η απουσία του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης συνιστά θεσμικό μειονέκτημα. Όπως και να έχει, δουλειά της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, να ακούει την κοινωνία και να είναι αποτελεσματική για το καλό των πολιτών».

