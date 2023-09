Συγχαρητήρια Αχτσιόγλου σε Κασσελάκη – «Του ευχήθηκα δύναμη στα μεγάλα του καθήκοντα» Πολιτική 23:03, 24.09.2023 UPDATE: 23:25

Your browser does not support the audio element.

Φτάνοντας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, η Εφη Αχτσιόγλου συγκινημένη χαιρέτισε τους συγκεντρωμένους ψηφοφόρους της με υψωμένη αγωνιστική γροθιά – «Από αύριο ξεκινάει αγώνας για να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στον κόσμο»