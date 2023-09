Τζουμάκας στον ΣΚΑΪ: Μεταβατικός αρχηγός ο Κασσελάκης, θα δούμε αν αποτελεί μία ακόμη φάρσα

Your browser does not support the audio element.

«Ο Κασσελάκης, έπαιζε στα χρηματιστήρια, έτσι θα μπει στην πολιτική, ως τζογαδόρος;», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Τζουμάκας