Τσίπρας σε Κασσελάκη: Να χαρείς αυτές τις μέρες χωρίς ενοχές, οι χαρές δεν είναι περίσσιες στην πολιτική

Your browser does not support the audio element.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Βουλή με το μετρό, συνοδευόταν από τον Ευάγγελο Αποστολάκη – Δείτε φωτογραφίες