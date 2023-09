Κικίλιας από Λαμία: «Δύσκολο το επόμενο 24ωρο στην Φθιώτιδα»

Your browser does not support the audio element.

Εκτακτως μετέβη στη Λαμία ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, επιστρέφοντας από την Θεσσαλία στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες πρέπει όλοι οι μηχανισμοί να είναι σε εγρήγορση, αφού αναμένεται μεγάλος όγκος νερού στην περιοχή της Φθιώτιδας. Ο υπουργός συμμετείχε στη Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Περιφέρειας (ΣΟΠ), όπου παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Αποστολόπουλος, ο δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος και εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας Στερεάς Ελλάδας. Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

