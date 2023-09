Κικίλιας από τη Λαμία ενόψει κακοκαιρίας: Γνωρίζουμε για τον Σπερχειό, όλοι μαζί θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό

Your browser does not support the audio element.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Συντονιστικού ο Βασίλης Κικίλιας σύστησε στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών