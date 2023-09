Μύδροι Φίλη κατά Κασσελάκη: Έχει ύφος Τραμπ – Ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε ξανά την Κυριακή

Στο στόχαστρο του Νίκου Φίλη μπήκε και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο είπε: «Υπήρξε επιλογή διάλυσης της ταυτότητας του κόμματος από τον Τσίπρα», ενώ πρόσθεσε ότι σκοπεύει να δώσει την μάχη στο συνέδριο του κόμματος