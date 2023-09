Παραμένει πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος – Συνάντηση με Κασσελάκη

«Να συνεχίσεις το έργο σου ως πρόεδρος της ΚΟ, πάντα για το καλό του τόπου» ανέφερε ο κ. Κασσελάκης στον κ. Φάμελλο.