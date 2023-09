Κασσελάκης στο Εργαστήρι Ειδικής Εκπαίδευσης Καλλιθέας: «Θα βρω εγώ έξτρα χώρο την επόμενη εβδομάδα»

Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνομίλησε με δασκάλους νοσηλευτές, και μαθητές στο εργαστήρι