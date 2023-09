Πολάκης κατά Γεροτζιάφα για πανδημία: «Με αριστερό ένδυμα νομιμοποίησε Τσιόδρες και Μαγιορκίνηδες»

«Πρόσεξε μην ‘πάρεις τα βουνά’» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης απευθυνόμενος στον Γρηγόρη Γεροτζιάφα.