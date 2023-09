Στις 5 Οκτωβρίου η επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι στη Θεσσαλία

Your browser does not support the audio element.

Σημειώνεται ότι ο Γ. Βοϊτσεχόφσκι ήταν να πετάξει με ελικόπτερο πάνω από τις περιοχές που επλήγησαν από το κύμα κακοκαιρίας Daniel αύριο Τετάρτη