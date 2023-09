Τούρκος ΥΠΕΣ: Επικοινωνία Αθήνας – Αγκυρας μέσω Whatsapp για το μεταναστευτικό

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εσωτερικων της Τουρκιας είπε ότι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και τον υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την ασφάλεια των συνόρων και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης