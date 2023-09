Ανδρουλάκης: Αλαζονεία και έλλειψη ενσυναίσθησης χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση

Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος κατέληξε καλώ τον ελληνικό λαό να απαντήσει και να στείλει μήνυμα απέναντι στον αυταρχισμό, την αλαζονεία και την ανικανότητα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη