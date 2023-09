Δημοσκόπηση Alco: Διαφορά 17 μονάδων για τη ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Κασσελάκη

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας της Alco, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ διατηρεί διαφορά 17 μονάδων, συγκεντρώνοντας ποσοστό 32,3% έναντι 15,3% του ΣΥΡΙΖΑ