Η απάντηση της Μιχαηλίδου στον Κασσελάκη: Δεν ήμουν καλεσμένη του – Ούτε πήγα για να πάρω μέρος σε βίντεοκλιπ

Your browser does not support the audio element.

«Yποδέχθηκα τον κ. Κασσελάκη στο ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας ως όφειλα βάσει του θεσμικού μου ρόλου. Δεν πήγα στο σχολείο ως Δόμνα Μιχαηλίδου αλλά ως η καθόλα αρμόδια Υφυπουργός» είπε η κυρία Μιχαηλίδου μεταξύ άλλων