Μπέος: Όλος ο Βόλος έγινε λίμνη, μιλάμε για την «καταστροφή του Νώε» – Κινδύνευσαν ζωές

Το 80% της πόλης παραμένει χωρίς ρευμα – «Μιλάμε για εκατομμύρια νερό και λάσπη»