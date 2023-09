Ο Κασσελάκης «εξηγεί» γιατί εξαφάνισε τη Δόμνα Μιχαηλίδου από το βίντεο: Ήρθε απρόσκλητη

Your browser does not support the audio element.

Σήμερα ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με νέα του ανάρτηση στο facebook εξηγεί για την εξαφάνιση της κυρίας Μιχαηλίδου από το βίντεο που ανήρτησε κατά την επίσκεψή του χθες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλλιθέας