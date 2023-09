Προκλητικός ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου: Οι Ελληνοκύπριοι είναι οι εισβολείς στην Κύπρο και όχι η Τουρκία

«Η Τουρκία ως εγγυήτρια χώρα, δεν μπορούσε να παρακολουθεί τις προσπάθειες των ομάδων της Ένωσης να καταργήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε ο Νουμάν Κουρτουλμούς