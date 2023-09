Παππάς: Αναδύονται εκ νέου διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Παππάς τόνισε ότι η διάκριση, ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, αποτυπώθηκε ότι στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης