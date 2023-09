Πρόξενος ΗΠΑ: Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στις ενεργειακές συνεργασίες και στην Ουκρανία

Your browser does not support the audio element.

“Βλέπουμε όλο και περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να λένε ότι νοιώθουν την Ελλάδα ως πατρίδα τους”