Μπέος: Δεν μπορώ τέτοιες στιγμές να ασχολούμαι με τους διάφορους Κασσελάκηδες – Ουδέποτε διεκδίκησα χρίσμα από κόμμα

Your browser does not support the audio element.

«Επειδή ο Βόλος μας περνά εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, μετά τις δύο καταστροφικές πλημμύρες, και προφανώς έχω πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθώ δεν δίνω συνέχεια στις δηλώσεις Κασσελάκη», δήλωσε ο δήμαρχος Βόλου