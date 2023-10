Άδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Ο Κασσελάκης δεν έχει ξεκινήσει καλά, είναι άσχετος

Your browser does not support the audio element.

«Όπως εξελίσσεται το φαινόμενο Κασσελάκη, δεν θα μακροημερεύσει», εκτίμησε ο υπουργός Εργασίας.