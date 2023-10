Μία σύλληψη για τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ – Ανοιχτή εδώ και 27 χρόνια η υπόθεση

Η αστυνομία στο Λας Βέγκας συνέλαβε έναν άνδρα που φέρεται να σχετίζεται με τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996, μια υπόθεση που παραμένει άλυτη ως σήμερα.

Η δολοφονία του ταλαντούχου, πολυβραβευμένου ράπερ, μόλις στα 25 του, είχε σοκάρει την αμερικανική κοινωνία

Ο άνδρας, που ονομάζεται Ντουέιν Ντέιβις, συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής. Αργότερα έγινε γνωστό ότι σώμα ενόρκων της Νεβάδας άσκησε δίωξη στον Ντέιβις, που αντιμετωπίζει μία κατηγορία για ανθρωποκτονία με φονικό όπλο.

Πρόκειται, όπως ανέφερε το Associated Press, για πρόσωπο που είναι γνωστό στους ερευνητές της υπόθεσης. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί σε συνεντεύξεις, αλλά και στην αυτοβιογραφία του, ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί κατά του ράπερ.

Στα μέσα Ιουλίου η αστυνομία είχε κάνει έφοδο σε κατοικία αναζητώντας αντικείμενα που σχετίζονται με τη δολοφονία. Κατασχέθηκαν υπολογιστές, ένα κινητό, σκληρός δίσκος, σφαίρες και άλλο υλικό.

Ο Σακούρ δολοφονήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996 σε σημείο κοντά στο Las Vegas Strip.

Ο ράπερ ήταν μέσα σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ιδρυτής της δισκογραφικής Death Row Records, Μάριον Νάιτ, ενώ στο κομβόι ακολουθούσαν άλλα 10 οχήματα. Κατευθυνόταν με φίλους του σε ένα ναϊτκλαμπ, αφού παρακολούθησε τον αγώνα του Μάικ Τάισον με τον Μπρους Σέλντον στο Λας Βέγκας.

Την ώρα που περίμεναν σε κόκκινο φανάρι, εμφανίστηκε μια λευκή Κάντιλακ. Ο ένοπλος πυροβόλησε τουλάχιστον εννέα φορές, στοχεύοντας στη θέση του συνοδηγού, όπου καθόταν ο Σακούρ που πέθανε στο νοσοκομείο έξι ημέρες αργότερα.

Το 2018 ο Ντέιβις ενέπλεξε στην υπόθεση τον ανιψιό του, Ορλάντο Άντερσον, ο οποίος ήταν στο πίσω κάθισμα της Κάντιλακ μαζί με ένα άλλο άτομο όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Όπως είχε γνωστό, λίγο πριν από το περιστατικό ο ανιψιός του Ντέιβις, ο ίδιος και ο Σακούρ είχαν εμπλακεί σε καυγά σε καζίνο.

Ο Άντερσον, που αρνήθηκε κάθε ανάμειξη, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη Φλόριντα το 2020.

Ο Σακούρ είχε εκείνη την εποχή διαμάχη με τον ράπερ Notorious B.I.G., ο οποίος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών τον Μάρτιο του 1997.

Ο Σακούρ είχε πουλήσει περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους. Ήταν γνωστός κυρίως για τους βίαιους, μισογυνικούς στίχους του που περιέγραφαν τη ζωή στο γκέτο. Το άλμπουμ All Eyez on Me, που κυκλοφόρησε λίγο μετά τον θάνατό του, περιέγραφε τις δικές του παρανομίες. Τα τελευταία 2,5 χρόνια της ζωής του πέρασε μεγάλο διάστημα στα δικαστήρια, στη φυλακή ή σε νοσοκομεία.

